Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano, con il Ftse Mib che guadagna l’1,06% a 17.050 punti. Anche l’All Share ha concluso in nero: +1,18% a 18.569 punti.

Tra i titoli in evidenza Eni (+7,3%), Atlantia (+7,27%) e Buzzi Unicem (+4,35%), in calo Prysmian (-4,67%)

Borse europee positive: Francoforte avanza dell’1,22%, svetta Londra che segna un importante progresso dell’1,95%, e guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,40%.

Il petrolio vede il Brent sostanzialmente invariato a 22,75 dollari al barile, mentre il Wti è in leggero rialzo a 20,48 (chiusura precedente 20,09).

Nei cambi l’euro-dollaro Usa segna un leggero calo a 1,099 (-0,5%). In calo anche l’euro-yen a 118,37 (-0,62%).

Invariato lo spread, che si posiziona a 197 punti base, con il rendimento del Btp decennale che si attesta all’1,51%.