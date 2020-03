Sono 2918 le persone positive al coronavirus Covid-19 in Liguria, 160 in più rispetto a ieri.

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali 1332 sono gli ospedalizzati, di cui 179 in terapia intensiva.

Sono al domicilio 1174 persone (110 in più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 412 (35 più di ieri).

I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 68 (8 più di ieri), le persone decedute dall’inizio dell’emergenza sono 428 (31 più di ieri).

Le persone ospedalizzate sono 1332 di cui 179 in terapia intensiva così suddivisi:

Asl 1 – 207 (26 in terapia intensiva)

Asl 2 – 181 (31 in terapia intensiva)

San Martino – 297 (45 in terapia intensiva)

Evangelico – 69 (8 in terapia intensiva)

Galliera – 149 (17 in terapia intensiva)

Gaslini – 1

Asl 3 globale – 203 (24 in terapia inteniva)

Asl 3 Villa Scassi – 196 (24 in terapia intensiva)

Asl 3 Gallino Pontedecimo – 6

Asl 3 Micone – 1

Asl 4 – 77 (10 in terapia intensiva)

Asl 5 – 148 (18 in terapia intensiva)

Le persone in sorveglianza attiva sono 3371, così suddivise:

Asl 1 – 717

Asl 2 – 852

Asl 3 – 871

Asl 4 – 407

Asl 5 – 524