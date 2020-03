Le biblioteche sono chiuse per l’emergenza sanitaria ma la e-library delle Biblioteche di Genova Metropolitana (bi.G.met) non chiude mai e continua a funzionare a pieno regime, arricchendo costantemente la sua raccolta di e-book, audiolibri, musica in streaming, corsi di lingue.

Oltre 56 mila pezzi, tra e-book e audiolibri, di cui circa 1.800 di recente pubblicazione, sono collocati negli scaffali virtuali dell’e-library di bi.G.met. Sul catalogo on line, a fianco alle tradizionali vetrine sulle novità per adulti e ragazzi, ne vengono proposte sempre di nuove dedicate agli e-book su tematiche di attualità, su specifici autori e generi letterari.

Questo patrimonio letterario è fruibile gratuitamente dagli iscritti al servizio, che possono accedere dal proprio pc o da un dispositivo mobile, come e-reader, tablet, smartphone.

«In questa circostanza critica per tutti noi, abbiamo ritenuto opportuno di consentire l’accesso gratuito alle risorse online a un maggior numero di persone – spiega l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso – pertanto, sino a fine emergenza, sarà a disposizione dei cittadini una modalità semplificata di iscrizione al servizio».

Per coloro che già sono iscritti, è sufficiente accedere con le proprie credenziali allo spazio personale. Gli altri potranno iscriversi (se maggiorenni e residenti, o domiciliati, a Genova o in un comune di Città Metropolitana) inviando una mail con le proprie generalità a sistemabibliotecariourbano@comune.genova.it.