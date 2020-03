Atp Esercizio ha rivisto il servizio di trasporto, stabilendo una razionalizzazione che da lunedì prossimo, 30 marzo, estende la modalità dell’orario di servizio festivo invernale a tutti i giorni della settimana e a tutte le linee.

«La misura – si legge in una nota della società – è stata decisa per rispondere alle nuove esigenze emerse dal decreto che di fatto vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un Comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute».

Contestualmente, al fine di garantire la mobilità nei citati casi di comprovate esigenze lavorative o di assoluta urgenza, sarà attivato un servizio di trasporto a prenotazione “Chiamabus” per le giornate dal lunedì al venerdì “con modulazione giornaliera” dalle 5 alle 19. Il sistema di bus a chiamata verrà reso disponibile laddove siano del tutto assenti le corse di linea.

Chi è interessato può telefonare al seguente numero verde: 800499999. Il numero sarà attivo dalle ore 8 alle 12 (dal lunedì al sabato, a partire da quest’oggi). La prenotazione dovrà essere effettuata entro il giorno precedente l’effettuazione della corsa. Le corse saranno effettuate, di norma, in base all’ordine di prenotazione. L’utente dovrà avvisare in caso di disdetta della prenotazione per cause proprie, sarà richiamato per la conferma della prenotazione e dell’orario della corsa e dovrà tassativamente essere munito di autocertificazione ai sensi del Dpcm del 22 marzo, per la verifica.

Le tariffe applicate saranno quelle abituali; potranno pertanto accedere al servizio tutti i titolari di abbonamenti e titoli di viaggio ordinari. Non verranno applicati supplementi. Bisognerà munirsi sempre di valido titolo di viaggio prima della salita in quanto è temporaneamente sospesa la vendita a bordo. Gli agenti verificatori di Atp saranno presenti per l’attività di controllo anche a bordo dei mezzi “Chiamabus”.

Per informazioni rimangono operativi sia il canale Telegram, sia il numero dedicato 0185/373323.