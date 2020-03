«Crediamo che Aster sia assolutamente un’azienda che eroga servizi di pubblica utilità, non abbiamo mai messo in discussione questo, abbiamo solo chiesto al prefetto attraverso un percorso unitario con le altre organizzazioni sindacali di intervenire per ridurre al minimo i lavori ordinari e svolgere solo attività urgenti».

Romeo Bregata, segretario generale Femca Cisl Liguria, sottolinea come in un momento come questo «sia prioritaria la salute dei lavoratori e dei cittadini riducendo al minimo la presenza delle persone in giro per le strade».

Per Bregata occorre «concentrare le proprie risorse solo sulle attività urgenti e non sulle lavorazioni ordinarie. Questa è una situazione di emergenza e Aster riprenderà il proprio servizio di pubblica utilità al servizio della cittadinanza».