Nonostante manchino le mascherine e quelle presenti vengano utilizzate per più giorni, i lavoratori di Arcelor Mittal sono stati richiamati al lavoro dall’azienda in reparti in cui non sono state neanche avviate le pulizie.

Questa la denuncia del “comitato applicazione protocollo” firmata da Armando Palombo, Stefano Messere, Fabio Ceraudo, Roberto Travi, Nicola Appice, proprio per limitare la diffusione del covid-19 nello stabilimento.

Dopo un primo sopralluogo inoltre era stato verificato che il personale addetto alla pulizia di alcuni reparti stava lavorando senza mascherine.

Per questo il comitato ha intenzione di denunciare il tutto all’autorità giudiziaria, chiedendo l’intervento degli organismi preposti alla tutela della salute pubblica.