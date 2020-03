Amiu Genova comunica che da domani, giovedì 12 marzo, sono sospesi su tutto il territorio del Comune di Genova i servizi di Ecovan ed Ecocar, i camioncini allestiti nelle vie e piazze per la raccolta dei rifiuti ingombranti, pericolosi e dei piccoli Raee per limitare i contatti personali determinanti per la diffusione del coronavirus.

Sospeso anche lo spazzamento meccanizzato con cartelli che impongono lo spostamento delle auto da parte dei cittadini. Attività che, per esempio, domani non verrà svolta (come originariamente previsto da programma) in via Corsica, lato civici pari, nel quartiere di Carignano.

Inoltre l’ufficio Tari è aperto solo tramite gli strumenti di comunicazione a distanza:

Mail: tari@amiu.genova.it

PEC: tia@pec.amiu.genova.it

Call center: 800 18 49 13 (orario: lunedì – venerdì dalle 09 alle 18)

Tramite gli indirizzi di posta elettronica è possibile svolgere ogni tipo di pratica: segnalazioni, richieste di chiarimenti, duplicati, rateizzazioni, dichiarazioni di iscrizione, variazione, cessazione (l’azienda specifica di inviare le richieste a un solo indirizzo di posta elettronica per evitare inutili duplicazioni).