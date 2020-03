A causa dell’emergenza derivante dalla diffusione del nuovo Coronavirus, è stabilito il blocco delle prenotazioni Cup a partire da domani, 11 marzo 2020, fino a data da destinarsi. Lo comunica Alisa, l’agenzia sanitaria regionale.

Continua a essere possibile prescrivere prestazioni con priorità equivalenti a U (urgenti) e B (brevi) o ritenute indispensabili dallo specialista, secondo le seguenti modalità: il medico prescrittore, prenderà in carico il paziente contattando direttamente il sevizio erogatore (come avviene fino ad oggi per le prestazioni urgenti) o seguendo le procedure che saranno definite da ciascuna Asl o ospedale.

L’esecuzione delle prestazioni già prenotate è sospesa, fatta salva la valutazione del prescrittore che, per salvaguardare l’esecuzione delle priorità B o di quelle ritenute indifferibili, dovrà contattare direttamente i servizi erogatori o seguire le procedure delle singole aziende.