A partire dalle ore 8 di domani, 14 marzo, il punto di primo intervento dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Albenga sarà temporaneamente chiuso: lo comunica Alisa, insieme al commissario straordinario di Asl 2 Paolo Cavagnaro, con la piena collaborazione del sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis.

L’ospedale di Albenga sarà interamente dedicato all’emergenza Coronavirus; qui verranno trattati sia i casi sospetti sia quelli accertati.

La chiusura temporanea, fa sapere Alisa, risulta necessaria per ridurre al minimo i contatti tra i soggetti potenzialmente Covid-positivi e quelli con altre patologie e rientra tra le azioni poste in essere da Asl 2 per ridurre il rischio di contagio.

Il ricovero avverrà esclusivamente attraverso il trasferimento da altri ospedali e attraverso altri canali previsti dalle procedure definite in base alle esigenze di contenimento dell’infezione.

Per nessun motivo è prevista l’autopresentazione dei pazienti.

I cittadini che sospettano un’infezione da coronavirus devono telefonare al medico di famiglia o il 112. Per altre informazioni c’è il numero 1500.

È inoltre attivo il servizio dedicato dell’igiene pubblica al numero telefonico 019 8405769, da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 17

Nell’Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga rimane attiva l’attività ambulatoriale di dialisi con percorso protetto.