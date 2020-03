Abb ha completato la cessione del business degli inverter solari alla società italiana Fimer spa.

La transazione consente ad Abb Electrification di migliorare la focalizzazione del proprio portafoglio di business sui mercati prioritari in crescita e di aumentare le opportunità di business per il settore degli inverter solari da parte di Fimer.

Tarak Mehta, presidente di Abb Electrification, ha dichiarato: «Il completamento di questo disinvestimento è un altro passo avanti nella nostra strategia di gestione sistematica del portafoglio. Rafforza la nostra competitività e la nostra attenzione su segmenti di crescita più elevata. L’azienda continuerà a integrare la produzione fotovoltaica in una gamma di soluzioni per edifici intelligenti, accumulo di energia e ricarica di veicoli elettrici attraverso un’offerta intelligente di bassa e media tensione».

Il business degli inverter solari dell’azienda impiega circa 800 persone in oltre 30 Paesi, con siti di produzione e ricerca e sviluppo situati in Italia, India e Finlandia. Questo business include l’attività di inverter solari di Power-One acquisita dalla divisione Discrete Automation and Motion di Abb nel 2013. L’azienda offre un portafoglio completo di prodotti, sistemi e servizi per diversi tipi di installazioni solari.