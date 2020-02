Vincenzo Poerio è il nuovo amministratore delegato di Tankoa Yachts, affiancando l’attuale amministratore Euro Contenti.

L’ingresso di Vincenzo Poerio, sottolinea lo stesso cantiere nautico genovese, testimonia l’intenzione dell’azienda di porsi tra i più importanti protagonisti della nautica nel settore dei megayacht.

«È difficile restare lontano dalla nostra industria, per questo ho deciso di ricominciare da Genova, città nella quale ho iniziato la mia carriera circa 38 anni fa – spiega Poerio – ho scelto Tankoa perché ho trovato un cantiere boutique molto ambizioso, ricco di competenze e passione con un team molto unito, che fa della qualità e dell’attenzione al clienteil proprio orgoglio. Apportando la mia esperienza, sono sicuro che cresceremo insieme per diventare un punto di riferimento nel segmento dei megayacht».

Vincenzo Poerio, ex manager Azimut-Benetti era presidente del distretto tecnologico per la nautica e per la portualità toscana