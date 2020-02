Torta di pere, dolce della tradizione familiare.

Ingredienti:

1 kg di pere (della varietà “Decana” se possibile, altrimenti quelle che avete a disposizione), 60 grammi di zucchero, 80 grammi di burro, 200 grammi di uva passa, 100 grammi di cedro candito.

Mettete l’uva passa in acqua tiepida e lasciatecela per un’ora. Pelate le pere, privatele dei torsoli e affettatele. Ungete di burro una teglia da forno, disponetevi uno strato di fettine di pere, e sopra l’uva passa, il cedro candito e il burro a pezzetti. Spolverate di zucchero e aggiungete un altro strato di pere e ancora zucchero. Fate cuocere in forno a 180 gradi per 30 minuti.

Da accompagnare a un vino dolce.

Placet experiri!