Opera tra Genova e Savona una startup che si occupa di applicare i derivati della cannabis sativa in campo cosmetico e che ha brevettato un prodotto anti-aging Thc free.

Si chiama Hug Research Labs ed è nata nel 2019. Il laboratorio di ricerca fondato da Selena Bozzolasco, medico specializzato in medicina generale ed estetica con una decennale esperienza nel campo della lotta alle problematiche relative all’invecchiamento cutaneo.

Grazie a un approfondito studio clinico del Cbd (cannabidiolo) sintetico, Hug Research Labs ha realizzato una serie di innovativi prodotti cosmeceutici Thc free che conferiscono un’azione miorilassante e anti-infiammatoria. In questo modo viene migliorato il trofismo cellulare, che è legato all’invecchiamento cutaneo sia nelle pelli più giovani che in quelle più mature.

La cannabis sativa, la cosiddetta “cannabis light”, ha proprietà naturali che permettono di impiegarne i principi attivi in ogni campo merceologico. In tutto il mondo e più recentemente anche in Italia, i derivati della cannabis sativa vengono sempre più impiegati dalle industrie – dall’alimentare al tessile passando per il settore farmaceutico e cosmeceutico – complici le plurime proprietà terapeutiche, nutrienti e tessili di una pianta che si presta a duttili e molteplici usi. La ricerca scientifica si sta concentrando sullo studio e l’impiego dei derivati per il contrasto dell’invecchiamento cutaneo.