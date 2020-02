Gli uffici postali con sportello filatelico saranno ora dotati di due nuovi bolli speciali: “Filatelia” (a datario mobile) e “Giorno di emission” (lineare, a inchiostro rosso). Quest’ultimo utilizzabile solo nel giorno di emissione di un francobollo, ed esclusivamente in abbinamento con il bollo filatelia a datario mobile.

Ecco gli uffici postali interessati in Liguria: nell’imperiese: Diano Marina, in v.le G. Matteotti 38; Imperia centro, in V.le G. Matteotti 155 e Sanremo, in via Roma 158.

Nel savonese: Alassio, in piazza Paccini Tommaso Elena 38; Albenga, in via Dei Mille 25; Cairo Montenotte, in via Monsignor Bertolotti 2 e Savona Centro, in via Au Fossu 2.

Nel genovese: Genova 26, in c.so G. Marconi 48r.; Sampierdarena, in p.zza Monastero 4; Sestri Ponente in via A. Catalani 49r. e Spazio Filatelia Genova, in via Dante 4 A

Nel Levante: Chiavari, in p.zza Ns Signora dell’Orto 32; Rapallo, in via Monsignor C. Boccoleri 12 e Sestri Levante, in via Caduti Partigiani 10.

Nello spezzino: La Spezia Centro, in p.zza Verdi 12b.

Presso la suddette sedi saranno inoltre disponibili i prodotti allestiti in occasione dell’emissione del francobollo dedicato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo: cartolina dedicata, bollettino illustrativo, tessera filatelica e folder.