L’Ospedale Policlinico San Martino comunica che, a partire dal 24 febbraio 2020, per un periodo di circa 45 giorni, inizieranno lavori indifferibili di sostegno del controsoffitto al primo piano del Padiglione 6, dedicato alla degenza di pazienti trapiantati di midollo osseo.

Per l’intera durata dei lavori, comunica il San Martino, i pazienti ricoverati verranno trasferiti nell’Unità Operativa di Ematologia, situata provvisoriamente all’undicesimo piano del padiglione Monoblocco, soluzione che è stata attentamente valutata in sinergia con l’ufficio Qualità e risk Management e che è risultata la più idonea per i pazienti in regime di degenza.

La disponibilità di trapianti sarà comunque garantita anche se temporaneamente ridotta, per tornare a pieno regime al termine dei lavori.