Tipici delle feste di Carnevale, questi ravioli dolci richiedono un certo lavoro nella preparazione della pasta sfoglia, che si può peraltro comperare già fatta. Vedete voi, qui troverete la ricetta completa.

Ingredienti per quattro persone

1 arancia

1 etto di zucca candita

25 grammi di cedro candito

125 grammi di midollo osseo di manzo

5 uova

3 etti di farina

2 etti di burro

sale

acqua

olio extravergine

zucchero

Ammucchiate la farina sullo spianatoio lasciando un buco al centro, mettete in questo un rosso d’uovo, un po’ di sale e acqua tiepida sufficiente per formare la pasta (dovrebbe andare bene mezzo bicchiere). Impastate con le mani fino a ottenere un impasto dalla consistenza omogenea, con il mattarello riducete l’impasto a una sfoglia. Stendete su metà della sfoglia i due etti di burro, ripiegatela, spianatela con il mattarello fino a farla tornare della superficie di prima, poi ripiegate e spianate ancora. L’operazione va ripetuta quattro volte, alla fine la sfoglia deve avere lo spessore di una monetina.

Mettete nel mixer la scorza di un’arancia, ovviamente non trattata, la zucca e il cedro canditi, tritateli, aggiungete il midollo, quattro rossi d’uova e mescolate bene il tutto. Il midollo si trova di rado ma basta chiederlo con qualhe giorno in anticipo al macellaio di fiducia per avere le ossa che lo contengono. Alcuni per rendere il ripieno più soffice non vi mettono i rossi d’uova.

Ora procedete come per i ravioli salati. Aiutandovi con un cucchiaino da caffè suddividete il ripieno in palline, disponetele su metà della sfoglia a uguali distanze fra loro e ricopritele con l’altra metà. Tagliate i ravioli con l’attrezzo apposito munito di rotellina dentata e schiacciatene i lembi con le dita. Fateli friggere in olio bollente e poi spolverizzateli di zucchero.

Con i ravioli dolci potete bere un bianco passito della Valpolcevera.

Placet experiri!