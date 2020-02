Incrementare le capacità operative del Comune, allocare al meglio le risorse umane per

rendere l’ente più efficiente, rendere più efficaci i processi gestionali e, quindi, rispondere

nella maniera più pronta e consona alle esigenze dei cittadini. Sono i presupposti su cui si

fonda la ridefinizione della macrostruttura organizzativa del Comune di Rapallo, che la

giunta comunale ha recentemente approvato.

Novità principale del nuovo schema macrostrutturale, la ridefinizione delle strutture

organizzative in ottica di adeguamento ai nuovi principi in materia di dotazione organica e

programmazione dei fabbisogni del personale: da sette “ripartizioni” si passa quindi a sei

“settori”. L’accorpamento delle ripartizioni 1 e 4 va a definire un’unica area

amministrativa. Ad essa si aggiungono i settori 2 (Servizi Finanziari), 3 (Servizi Tecnici), 4

(Servizi alla Persona), 5 (Corpo Polizia Municipale) e 6 (Gestione del Territorio). Rispetto al

precedente assetto organizzativo, sono state redistribuite alcune funzioni tra i vari settori per

una gestione migliore e più efficiente dei processi.

Altre novità, il riconoscimento in staff al segretario generale di alcune funzioni trasversali ai

settori e l’istituzione dell’ufficio di Gabinetto del sindaco, in cui confluiscono le funzioni di

segreteria del sindaco, supporto agli organi collegiali, funzioni svolte dai messi comunali e

dell’ufficio di staff del sindaco.