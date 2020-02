La partnership tra Fratello Sole Energie Solidali Impresa Sociale e Iren

Energia spa per il progetto “Aiutare il volontariato nel contrasto alla povertà

energetica: la prima impresa sociale italiana e.s.co”, ha ricevuto il Premio per esperienze

innovative di partnership sociali 2019 organizzato dal Centro di servizio per il

volontariato della Città Metropolitana di Genova e Confindustria Genova. Il riconoscimento è giunto alla quindicesima edizione consecutiva.

I rappresentanti di Celivo e di Confindustria riuniti nel comitato paritetico hanno deciso di

premiare la partnership che ha dato vita a un ente con capacità tecniche di alto

profilo industriale e possibilità finanziarie tali da poter affrontare un tema che non è di

competenza degli enti non profit: l’energia.

Il progetto permetterà di sostenere la transizione energetica degli immobili, della mobilità, delle risorse dell’acqua e del ciclo dei rifiuti, in modo concreto e sistematico. L’impresa sociale nel 2019 ha messo a punto una decina di interventi di efficientamento energetico su altrettanti immobili, siti anche a Genova, che ospitano persone fragili (persone senza dimora, persone con disabilità, minori, eccetera).

«Credo che realizzare un progetto così concreto nel contrasto alla povertà energetica e in

aiuto al volontariato e agli Enti del Terzo settore in generale, sia davvero un’operazione

straordinaria, da qualunque parte la si guardi – dice Fabio Gerosa, presidente di

Fratello Sole – dalla parte del mondo non profit è una conferma che la forza del sociale è

percepita oggi in tutte le componenti della società, e la sua attrattività è un elemento

catalizzatore anche per chi fa industria; da parte di una impresa quotata in borsa come Iren è la conferma che oggi “il sociale” sa incamminarsi verso una dimensione di solidità e di penetrazione nel territorio con ottica sistemica e non più frammentata e dispersiva».

«Il gruppo Iren ha fra i suoi valori fondanti il sostegno ai territori e il miglioramento della

qualità della vita dei cittadini – evidenzia Paolo Bonello, responsabile commerciale

Iren Smart Solutions – per tale motivo consideriamo la partnership con Fratello Sole un

apripista per altre esperienze di contaminazione positiva tra due mondi che devono tornare a parlarsi per incidere veramente sul tessuto territoriale e sulla vita delle persone, soprattutto, dei più fragili».

Una menzione speciale è stata riconosciuta dal comitato paritetico al progetto “Cosme per

le pari opportunità. Incontro con Angsa Liguria Onlus”, realizzato da Angsa Liguria

onlus (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) e Cosme spa.

L’azienda e l’Associazione di volontariato hanno realizzato un evento congiunto a favore di

persone affette da disturbi dello spettro autistico.

Beppe Costa, vicepresidente di Confindustria Genova, ha consegnato il premio (un

assegno da mille euro) a Fratello Sole Energie Solidali Impresa Sociale. Una

pergamena commemorativa realizzata a mano da Curiositas è stata inoltre consegnata ai

vincitori e ai menzionati.

«Il nuovo Bando per il Premio partnership 2020 è attivo da oggi – afferma Simona

Tartarini, direttrice del Celivo – invitiamo tutte le aziende, le organizzazioni di

volontariato e gli enti di Terzo Settore a partecipare, presentando i loro progetti entro il 10

luglio 2020. La nuova edizione vede un aggiornamento in merito ai criteri e requisiti di

valutazione dei progetti, che terrà conto del miglioramento degli aspetti sociali e ambientali

anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. Questo per segnare l’impegno di

Celivo e Confindustria Genova a favore dei temi della sostenibilità».