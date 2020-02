È partito l’8 febbraio il nuovo servizio via treno offerto da Cma Cgm, azienda francese tra le prime compagnie di navigazione del mondo, con trazione affidata alla Gts Rail. Il Piacenza Rail Shuttle, così si chiama la linea, partirà tre volte a settimana dal porto di Genova per poi dirigersi, via binario, verso l’hub di Piacenza.

A Genova gli orari dei treni sono sincronizzati con gli arrivi e le partenze delle navi di Cma Cgm, fornendo ai clienti un collegamento ai servizi di navigazione del gruppo, tra cui Amerigo (Mediterraneo – Nord America East Coast), Mex (Mar Mediterraneo – Medio Oriente / India), Nemo (North Europa – Mar Mediterraneo – Australia – Asia meridionale – Subcontinente indiano) e Sirius (East Coast South America – Mediterraneo occidentale).

Si parte con 300 Teu a settimana di capacità e più di 1.700 località a cui i clienti avranno accesso attraverso le regioni industriali di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Questo servizio si pone come alternativa al trasporto su strada che consente ai fruitori del servizio di ridurre ancora di più il loro impatto sul carbonio, è indipendente dalla congestione stradale e perciò offre una migliore pianificazione e di conseguenza maggiore certezza.