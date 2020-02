Parasite del coreano Bong Joon Ho, distribuito dalla genovese Academy Two, ha conquistato quattro statuette ai Premi Oscar aggiudicandosi i premi più prestigiosi miglior film, miglior regia, miglior film internazionale e migliore sceneggiatura.

La casa di distribuzione è la genovese Academy Two.

Alessandro Giacobbe, amministratore di Academy Two ed esercente, con Elisabetta Costa, delle sale cinematografiche racchiuse sotto il nome “Circuito Cinema Genova” sottolinea: «Il lavoro di un team appassionato e attento ha consentito di selezionare il film e acquisirlo per il mercato italiano ancor prima che fosse premiato con la Palma d’oro a Cannes la scorsa primavera. Forte del suo successo agli Oscar Parasite è tornato in sala dal 6 febbraio distribuito da Academy Two in collaborazione con Lucky Red».

Confermata l’uscita il 13 febbraio, sempre a cura di Academy Two, del secondo dei sette film di Bong Joon Ho, Memorie di un assassino, mai uscito in sala in Italia, e considerato il primo capolavoro del regista coreano.