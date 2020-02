Il Comune di Imperia ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro di posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno e indeterminato.

Data di pubblicazione 11-02-2020

Data Scadenza bando 28-02-2020

Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 12 del 11-02-2020