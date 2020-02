Si chiama Genova Blue Street ed è un’iniziativa collaterale e divulgativa legata al Blue Economy Summit che ha l’obiettivo di creare consapevolezza sulle opportunità di sviluppo che l’economia del mare offre.

Per diffondere e promuovere l’evento, il Comune di Genova, in collaborazione con Clickutility Team e l’Associazione Genova Smart City, bandisce una Call4Ideas per la creazione di elaborati di Poster Art.

I temi scelti per questo contest sono innovazione, cultura, mestieri e sostenibilità collegati al mare e a Genova. Il candidato può scegliere se utilizzare uno o più temi per la realizzazione del proprio progetto grafico.

Come partecipare

Il contest è aperto a tutti coloro che vogliono proporre progetti di Poster Art con una tecnica a libera scelta. Saranno scelti, pubblicati e stampati 30 lavori, che saranno installati come manifesti in diverse zone del Comune di Genova dal 16 marzo al 12 aprile 2020. La giuria, inoltre, sceglierà un vincitore che riceverà un premio.

La partecipazione è gratuita. L’adesione al contest può essere singola o in gruppo. È consentita la consegna di un massimo di tre progetti. Sono permessi elaborati grafici non inediti.

I lavori devono pervenire all’organizzazione entro le 23.59 (ora italiana) del 01/03/2020 alla mail contest@besummit.it. Qui il link per scaricare il bando e il modulo di iscrizione.