Più informazioni, notizie e aggiornamenti alle stazioni metro di Genova con il progetto integrato di videoinformazione realizzato grazie alla partnership tra Amt e Telesia, la media tech company del gruppo Class Editori leader del segmento GO TV, che da oltre 30 anni realizza soluzioni integrate per la video comunicazione in ambienti ad alta frequentazione, come aeroporti e metropolitane.

I contenuti visibili sui monitor presenti in banchina nelle stazioni della metropolitana, in tutto 32 schermi divisi tra le stazioni di Brignole, De Ferrari, Sarzano/Sant’Agostino, San Giorgio, Darsena, Dinegro, e Brin, saranno diversificati e si alterneranno in modo da garantire sempre una varietà di argomenti: un vero e proprio palinsesto tv. Saranno ovviamente presenti, e quindi valorizzate dall’efficacia del canale comunicativo, anche tutte le informazioni relative ad Amt con notizie sull’azienda e aggiornamenti in tempo reale sul servizio. Spazio anche per le campagne dedicati ai clienti Amt. Tutti questi contenuti si alterneranno sugli schermi mentre resterà sempre visibile l’indicazione dei tempi di arrivo del treno.

La realizzazione del progetto ha richiesto interventi sulle tecnologie di comunicazione portati avanti con investimenti congiunti dalle due aziende.

«Amt – sottolinea Matteo Campora, assessore all’Ambiente, alla Mobilità e all’ Energia del Comune di Genova – prosegue nel percorso di innovazione e miglioramento del servizio. La nostra metropolitana è sempre più un asse di forza del trasporto pubblico, usato e apprezzato dai genovesi. I previsti ampliamenti e iniziative come questa ne aumenteranno ancora l’attrattività e i volumi di traffico».

Marco Beltrami, amministratore unico di Amt, dichiara: «la metropolitana di Genova sta crescendo nell’abitudine di utilizzo dei genovesi ed è giusto farla crescere anche nella qualità del servizio offerto. La proposta di Telesia ci consente di offrire un servizio informativo di qualità in banchina e di rendere più incisiva la nostra comunicazione sui servizi offerti. Un progetto portato avanti con dei partner leader di mercato che porta la nostra metro a livello delle migliori esperienze italiane” dichiara

«Telesia è già presente da molti anni nell’Aeroporto di Genova, con il canale Telesia Airport, e nella metropolitana della città ha portato l’esperienza tecnologica e di content management sviluppata in quasi 30 anni di attività» precisa Gianalberto Zapponini, amministratore delegato di Telesia.

La GO TV di Telesia trasmette anche nei 15 principali aeroporti italiani, nelle metropolitane di Milano, Roma e Brescia, a bordo dei treni della metropolitana di Roma e sugli autobus di Milano, Roma, Arezzo e Siena.