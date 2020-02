«Stiamo lavorando per il ribaltamento, diciamo per il superbacino perché di dimensioni eccezionali, è un’opera che rappresenta il futuro della città, tecnologia, industria 4.0, hi tech, blue economy, tutto collegato con la visione strategica della nostra città. Si sta già lavorando alle opere propedeutiche per la sicurezza dei rivi». Lo ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci, intervenuto in merito al ribaltamento a mare dello stabilimento Fincantieri di Genova Sestri Ponente durante la cerimonia di presentazione della nave da crociera Scarlet Lady.

Per quanto riguarda il finanziamento «abbiamo un ulteriore stanziamento di 460 milioni arrivato adesso, noi lo prendamo e lo mettiamo nei progetti legati alla legge 130, vogliamo gestirli con una struttura commissariale e andare veloci come si è fatto per il ponte».