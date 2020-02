“Su Ilva il governo ha fatto l’ennesimo pasticcio e ora a pagarne le conseguenze sono i lavoratori”.

Questa la posizione di Fim, Fiom e Uilm Genova, che annunciano per domani, 11 febbraio, un presidio dei lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria, davanti alla prefettura di Genova a partire dalle 9.30.

Questo mese, fanno sapere i sindacati, gli ex dipendenti Ilva si ritroveranno dai 100 ai 200 euro in meno sullo stipendio a causa del mancato pagamento della maggiorazione del 10 per cento sulla cassa integrazione.

“Il governo – si legge nella nota sindacale – deve mantenere i propri impegni verso questi lavoratori a tutela loro e delle loro famiglie”.