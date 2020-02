Esaote, uno dei principali produttori mondiali di sistemi di imaging diagnostico non invasivo, e Bnp Paribas Leasing Solutions, leader europeo nel leasing strumentale, hanno siglato una partnership internazionale. Le soluzioni finanziarie fornite da BNP Paribas Leasing Solutions consentiranno a Esaote di offrire ai propri clienti condizioni di acquisto agevolate per l’accesso ad apparecchiature medicali ad alta tecnologia.

Esaote, azienda italiana con base a Genova e Firenze, lavora con il team italiano di Bnp Paribas Leasing Solutions dal 2008. Data la storica partnership, le due aziende hanno deciso di estendere la collaborazione agli altri 19 paesi in cui operano (tra cui Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera, Turchia, Inghilterra), per riuscire a servire i propri clienti in tutte quelle aree geografiche ma anche dove hanno un modello di vendita indiretta. Bnp Paribas Leasing Solutions diventerà quindi il partner finanziario strategico per i rivenditori locali autorizzati di Esaote, fornendo diverse soluzioni come il leasing finanziario e operativo.

Queste soluzioni faciliteranno l’accesso alle apparecchiature sviluppate, prodotte e distribuite da Esaote, ovvero strumenti di imaging diagnostico, ultrasuoni e risonanza magnetica dedicata, in combinazione con soluzioni di Information Technology per la sanità.