L’obiettivo è la proroga delle concessioni demaniali marittime per i prossimi 15 anni. Questa la richiesta avanzata oggi in conferenza unificata tra Stato, Regioni e Comuni dall’assessore al Demanio della Regione Liguria Marco Scajola, che, in veste di coordinatore nazionale per il Demanio marittimo, ha chiesto al ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia tempi rapidi e certi sul fronte delle concessioni balneari.

«Ho ottenuto l’impegno del ministro Boccia – spiega Scajola – di portare la questione all’ordine del giorno della riunione del consiglio dei ministri prevista domani. Vigileremo affinché siano assunti i provvedimenti necessari. Manca il decreto attuativo della legge 145/2018 che ha prorogato di 15 anni le concessioni demaniali marittime: nonostante le ripetute richieste di incontro e le sollecitazioni, non sono arrivate risposte. Quel decreto avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 aprile scorso: a quasi un anno di distanza e alla vigilia dell’avvio della stagione, la pazienza delle Regioni, dei Comuni e delle imprese è esaurita, non possiamo più aspettare. In gioco c’è il futuro di oltre 30 mila aziende in Italia, una realtà economica e sociale fondamentale per il paese».

Scajola si dichiara pronto a lavorare insieme per definire eventuali elementi che il governo ritenga utile approfondire «ma non possiamo accettare ulteriori rinvii o dilazioni».