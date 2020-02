È Roberto Carlini il vincitore della “Call for ideas”, lanciata dal Comune di Genova nell’agosto scorso, per l’elaborazione di un logo per le “Botteghe storiche, locali di tradizione e locali di interesse culturale”. La proclamazione è avvenuta questa mattina a Palazzo Tursi.

Le botteghe storiche, ormai da anni una delle attrazioni dell’offerta turistica della nostra città, avranno così un logo e saranno segnalate da una targa che le renderà immediatamente riconoscibili.

«La partecipazione alla call del Comune – sottolinea Alessandro Cavo, rappresentante del Turismo nella giunta della Camera di commercio di Genova – è stata altissima e la qualità delle proposte ci ha sorpreso positivamente questo ci conferma come le botteghe storiche siano un tesoro molto caro ai genovesi, non solo agli anziani ma anche ai giovani, e in particolare a chi utilizza i social: mi piace ricordare la fortuna dell’hashtag #vegiebotteghezena (lanciato nel 2014 con in collaborazione con gli igers di Genova) del sito botteghestorichegenova.it e dei profili social collegati, tutte operazioni lanciate e fatte crescere negli anni dalla Camera di Commercio nel quadro delle azioni per promuovere il digitale fra le piccole e medie imprese. Grazie all’iniziativa dell’assessore Bordilli, ora abbiamo anche un bellissimo logo, che da oggi sarà su tutti i nostri strumenti on line. Da oggi il brand delle botteghe storiche di Genova è ancora più forte».

Il logo è stato scelto tra i primi venti classificati in una graduatoria di 307 elaborati provenienti, non solo da Genova e dall’Italia, ma anche dall’estero. I 20 bozzetti grafici finalisti sono in esposizione oggi e domani martedì 4 febbraio nel loggiato del piano nobile di palazzo Tursi. Da mercoledì 5 febbraio saranno in mostra nell’atrio di palazzo Ducale dove rimarranno fino al 12 febbraio.

L’elenco completo dei progetti che la Commissione esaminatrice ha inserito nella graduatoria sono pubblicati nel sito del Comune di Genova – Genoa Municipality. Sul sito delle Botteghe Storiche è possibile visualizzare i primi 20 lavori classificati.