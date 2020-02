Grazie a Compagnia di San Paolo sono stati realizzati 436 progetti in Liguria tra il 2016 e il 2019 per un valore di 40 milioni di euro. Di questi progetti 357 sono stati realizzati a Genova e provincia, per un valore di oltre 37 milioni. È quanto emerso dai dati resi noti dalla Compagnia.

Per il 2020 l’ente ha stanziato un budget di 180 milioni da erogare nei territori di riferimento, principalmente su ricerca scientifica, luoghi della cultura e poliitche sociali.

Per quanto riguarda la Liguria, spiega il presidente della Compagnia Francesco Profumo, « Abbiamo una convenzione biennale con il Comune di Genova che stiamo per concludere e nell’incontro con il sindaco Marco Bucci abbiamo pensato a una riedizione che sia triennale-quinquennale per dare continuità».