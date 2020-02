«Sono quello di sempre, non sono un virus»: è scritto in un volantino dell’Associazione italo-cinese della Liguria ed è quello che dicono i cinesi questo pomeriggio in piazza De Ferrari a Genova per manifestare contro i casi di intolleranza nei confronti di cittadini di origine cinese e asiatica dovuti alla paura del Coronavirus.

Alla manifestazione sono presenti un centinaio di cinesi e italiani. Numerosi operatori commerciali cinesi ribadiscono l’assoluta sicurezza dei prodotti distribuiti nei bazar, nei ristoranti e in tutti i locali gestiti da loro connazionali e l’impossibilità di essere contagiati dagli operatori presenti nei locali in quanto individui perfettamente sani.