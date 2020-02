Chiusura in calo moderato per le principali borse europee. Parigi segna- 0,14%, Francoforte -0,44%, Londra -0,51%. Milano ha terminato le contrattrazioni con Ftse Italia All Share a 26.553,56 punti (-0,11%) e Ftse Mib a 24.478,32 punti (-0,05%). Fermo la spread Btp/Bund a 136 punti base (variazione-0,09%, rendimento Btp 10 anni +0,94%, rendimento Bund 10 anni-0,42%)

A Piazza Affari si è messo in luce il comparto bancario, con +0,75% rispetto alla chiusura precedente. Tonfo di Cnh Industrial (-4,94%) dopo avere fornito una guidance per il 2020 che non ha convinto gli investitori.

Sul fronte dei cambi l’euro scambia a 1,0964 dollari (da 1,097 ieri) e a 120,21 yen (120,7) mentre il dollaro incrocia lo yen a 109,63 (da 109,95).

Chiusura in ribasso per il greggio con il prezzo del barile che a New York scende dello 0,61% a 50,64 dollari.