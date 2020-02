La Liguria è al secondo posto in Italia per presenza di donne negli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate dalla pubblica amministrazione: sono il 32,4%, dopo il 36,5% dell’Umbria.

Lo si legge sull’Osservatorio Cerved-Fondazione Bellisario 2020, realizzato in collaborazione con Inps, dal quale emerge una fotografia sulla presenza femminile nelle società, in particolare nelle imprese della pubblica amministrazione.

Secondo i dati che Cerved elabora per il Dipartimento per le Pari Opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri, dal 2014 al 2019, dopo l’entrata in vigore del dpr 251/2012, la presenza delle donne nei consigli d’amministrazione e nei collegi sindacali è aumentata di quasi 3 mila unità (da 2.180 a quasi 5 mila) passando dal 14,3% al 32,5%, ma senza superare la quota di un terzo. Anche in Liguria tale incidenza (appunto il 32,4%) è quasi raddoppiata dal 2014.

Nello stesso periodo, gli uomini ai vertici degli organi collegiali sono scesi da 19 mila a 10 mila. È fortemente aumentato (da 1.153 nel 2014 a 1.533 nel 2019) anche il numero di controllate pubbliche con amministratore unico, che non hanno obblighi di parità di genere: le donne che ricoprono la carica di amministratori sono ugualmente cresciute, ma non certo con lo stesso ritmo, passando da 103 a 193 negli ultimi due anni, cioè dall’8,5% ad appena il 12,6%.