Praxi ufficio di Genova seleziona per dinamica società italiana operante nell’importazione di prodotti (oggettistica per la casa) fabbricati prevalentemente nel Far East, e distribuiti in Italia e in Europa attraverso il canale retail specializzato, un impiegato commerciale.

Requisiti ideali:

Il/la candidato/a ideale è in possesso di diploma o laurea

Ha maturato una comprovata esperienza nel ruolo di almeno 4 anni

Ha ottima dimestichezza nell’utilizzo dei sistemi informatici, posta elettronica e pacchetto office (in particolare excel).

Gradita conoscenza del gestionale Mago4 e Mago

Buona conoscenza della lingua inglese

Disponibilità a effettuare brevi e occasionali trasferte.

Fondamentali le capacità di lavorare all’interno di un team operativo, versatilità rispetto ai task assegnati, spiccata attitudine al problem solving, precisione e affidabilità.

Offerta: assunzione con contratto a tempo indeterminato quale impiegato del Ccnl Commercio, in relazione al livello professionale già posseduto.

Sede di lavoro: Busalla

Maggiori informazioni:

https://www.recruitment.praxi/RicercheAperte/Dettaglio/16611/SP16568/IMPIEGATO-COMMERCIALE-GDO-Import-dal-Far-East-di-oggettistica-per-la-casa

Riferimento Praxi: SP16568 – Fonte: Praxi