La Borsa di Milano ha aperto in rialzo. L’indice Ftse Mib avanza dello 0,38% a 24.961 punti. In rialzo Recordati (+1,69%) e Pirelli (+1,57%). Sotto l’1% tutti i ribassi, a partire da Campari (-0,78%).

Le Borse europee aprono positive dopo le misure di sostegno all’economia adottate dalla Banca centrale cinese a seguito dell’epidemia del Coronavirus. Negli Usa Wall Street sarà chiusa per festività. Londra +0,3%, Francoforte +0,19 e Parigi +0,17%.

Le Borse asiatiche hanno chiuso contrastate: piazze cinesi in recupero dopo le perdite causate dai timori per il coronavirus, e Tokyo in calo dopo la brusca frenata del Pil giapponese quarto trimestre. In rosso il Nikkei che perde lo 0,69%.

Sul versante macroeconomico in arrivo i dati sui prezzi delle abitazioni residenziali del Regno Unito e l’indice della produzione delle costruzioni dell’Eurozona. Prevista anche la riunione dell’eurogruppo.

Il prezzo del petrolio Wti tenta una risalita e scambia a 52,1 dollari al barile, mentre il Brent, registra un lieve calo di tre cent a 57,28 dollari al barile.

Nei cambi euro poco mosso questa mattina nei confronti del dollaro. La moneta unica vale 1,0839 dollari, in rialzo frazionale dello 0,07%. Lieve calo dello 0,1% invece nei confronti dello yen a 119,06.

Lo spread tra Btp e Bund ha aperto quota 130,27 punti, in calo rispetto alla chiusura di venerdì di 134.