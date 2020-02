Hanno chiuso in rialzo le Borse europee, con Milano in testa. Londra segna +0,33%, Parigi +0,31%, Francoforte +0,29%. Milano ha chiuso le contrattazioni con Ftse Italia All Share a 27.294,70 punti (+1,09%) e Ftse Mib a 25.120,54 punti (+1,02%). In netta contrazione lo spread Btp/Bund, assestato su 130 punti base, (variazione -3,83%, rendimento Btp 10 anni+0,90%, rendimento Bund 10 anni-0,40%) da 135 pb della chiusura precedente

A Piazza Affari buona performance dei settori chimico (+3,07%), bancario (+1,82%) e automotive (+1,68%). Sul Mib brillante l’exploit di Ubi Banca il giorno della presentazione del piano e di Banco Bpm (+5,41%), bene anche Pirelli )ì4,42%) e Nexi (+3,87%)-

Nessuna variazione significativa per l’euro/dollaro Usa, che scambia sui valori della vigilia a 1,084.

L’oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.581,7 dollari l’oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 52,13 dollari per barile.