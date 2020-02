Altro tonfo delle borse europee che chiudono la settimana in forte ribasso, incalzate dalle voci sulla diffusione del Coronovirus e dall’avvio negativo di Wall Street. A Milano l’indice Ftse Mib ha chiuso in calo del 3,58%, l’Ftse All sharea – 3,47% . Londra segna – 3,1%, Parigi- 3,3% e Francoforte-3,8%.

Lo spread Btp/Bund continua la sua crescita attestandosi su 174 punti base da 163 pb della chiusura precedente.

L’euro è a 1,1 dollari.

Le quotazioni del petrolio a New York continuano la loro caduta, col greggio che è arrivato a perdere oltre il 7%, sotto ai 44 dollari al barile.

A Piazza Affari, tra i titoli principali, hanno accusato i ribassi maggiori Snam- 4,47%, Hera -5,7%, Eni e Tim del 5,1%. Giù A2a, in ribasso del 4,9%, mentre Terna e Atlantia hanno perso il 4,8%. Male anche settore finanziario, Bper -4,7%, Mediobanca -4%, Intesa – 3,9%, Unicredit -3,8%.