Avvio positivo per la Borsa di Milano: l’indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni a +0,26% a 23.297 punti. Sugli scudi Amplifon (+1,48%) e Nexi (1,44%). In calo Saipem (-1,25%) e Poste Italiane (-1,11%).

Avvio positivo anche per le principali Borse europee, che non vengono risucchiate dal crollo dei listini cinesi. A Parigi il Cac 40 ha iniziato a +0,27% a quota 5.822, a Londra il Ftse 100 segna +0,27% a 7.305 punti mentre a Francoforte il Dax sale dello 0,39% a 13.033 punti.

Borse asiatiche in grande sofferenza a causa dei timori sul Coronavirus. A contrattazioni ancora aperte Shanghai perde quasi l’8%. La Borsa di Tokyo ha terminato la prima seduta della settimana ai minimi in tre mesi. Il Nikkei cede l’1,01% a quota 22.971,94.

Prezzi del petrolio in calo sui mercati internazionali dove prevalgono i timori per il diffondersi del Coronavirus. Il Brent è sceso portandosi a 56,23 dollari, contro la chiusura precedente a 58,16. mentre il Wti, è scambiato a 51,36 dollari al barile (chiusura precedente 51,56).

Avvio di settimana in calo per l’euro. La moneta unica perde terreno sia nei confronti del dollaro, a 1,1078 (in flessione dello 0,12%), sia dello yen, a 120,25 (in calo frazionale dello 0,07%).

Apertura in lieve calo per lo spread tra Btp italiano e corrispondente Bund tedesco a 139 punti base. Il rendimento è a +0,93%.