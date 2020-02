Per tutto il 2020, partire dal prossimo primo marzo, gli abbonati di Atp delle valli Stura e Scrivia non pagheranno più il supplemento autostradale di 20 euro al mese. Lo ha deciso l’azienda accogliendo le richieste degli amministratori delle due valli di agevolare al massimo i pendolari anche con il regime tariffario.

Quindi da domenica viaggiare sui mezzi Atp non richiederà il possesso del titolo di viaggio denominato “supplemento autostradale” per tutti i propri abbonati titolari di Carta Blu, Carta Verde, Carta Libera e abbonamento integrato mensile e annuale Amt-Atp-Ferrovia Genova Casella. Nell’arco di 12 mesi, il risparmio per ogni singolo passeggero abbonato può arrivare a 240 euro.

Intanto sono entrati in funzione i due nuovi mezzi Iveco per la Valle Stura “Freccia del Turchino. I due mezzi serviranno a migliorare le condizioni di viaggio per i tanti pendolari della Valle Stura ch quotidianamente raggiungo il capoluogo per lavorare e per studiare. I due bus sono del tipo “Crossway Normal Floor”, hanno una lunghezza di 13 metri e per la normativa antinquinamento sono Euro 6. Sono omologati per 53 posti a sedere e 21 posti in piedi, più carrozzina.