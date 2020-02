Il 7 febbraio, ad Aosta, in via Croce di Città 12, Fratelli Carli aprirà un nuovo punto vendita – di 70 metri quadri, con una vetrina – nel quale sarà possibile trovare e degustare non solo l’Olio Carli, ma anche le conserve alimentari della tradizione ligure e mediterranea, insieme a tutti quei prodotti che hanno nell’olio di oliva l’elemento base della loro bontà.

Alle 17.00 si aprirà l’evento con un brindisi e la festa di inaugurazione darà il via a un weekend all’insegna di promozioni.

L’Emporio – il primo e unico in Valle d’Aosta – permette ai visitatori un vero e proprio viaggio nel gusto: sugli scaffali troveranno posto, oltre all’ Olio Carli (di Oliva e nell’intera gamma di Extra Vergini), anche tonno, verdure sott’olio, olive, peperoncini ripieni, pesto e sughi pronti, salse, pasta secca, l’intera gamma Bio, vini, aceti, dolci e, per finire, cosmetici e saponi a base di olio di oliva.

Continua quindi la crescita della catena retail di proprietà di Fratelli Carli, l’azienda olearia di Imperia che ha fondato il proprio modello di business puntando per un secolo sulla vendita per corrispondenza e il rapporto diretto con la propria clientela. Nell’ultimo decennio, a questo canale – che pur rimane fondamentale – l’azienda ha deciso di affiancare punti vendita fisici, dove incontrare nuovi consumatori e consentire loro di vivere un’esperienza immersiva tra i valori e le peculiarità della marca.

«Per noi liguri – commenta Claudia Carli, brand marketing manager di Fratelli Carli – arrivare qui ad Aosta è significativo. Siamo contenti di vedere crescere di anno in anno la nostra catena retail, nata a Imperia e poi cresciuta nel Nord Italia. Quello di oggi rappresenta il quindicesimo Emporio e crediamo molto nella Valle d’Aosta perché ha sempre dimostrato grande affezione al nostro marchio e ai nostri prodotti, attraverso la vendita per corrispondenza. Come accaduto per gli altri punti vendita, anche qui abbiamo scelto di aprire nel cuore della città. Desideriamo che ogni Emporio possa far scoprire il nostro mondo ai cittadini, ai turisti, ai passanti, coinvolgendoli in un percorso tra sapore e sapere e ci fa molto piacere trasportare virtualmente i consumatori nelle nostre terre, facendogli in qualche modo assaporare tradizioni e profumi di Liguria».

Il nuovo Emporio Fratelli Carli sarà aperto 6 giorni alla settimana e rispetterà i seguenti orari: dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30 (chiuso la domenica). Telefono: 0165 34264.

All’Emporio sarà possibile prenotare la consegna a domicilio o richiedere spedizioni in tutta Italia.

Fratelli Carli è l’azienda olearia ligure che dal 1911 vende per corrispondenza e consegna a domicilio i propri prodotti in Italia e all’estero. È stata la prima realtà produttiva in Italia dal 2014 a essere riconosciuta come “Benefit Corporation”, tra le imprese che dimostrano di avere un impatto positivo sull’ambiente, le risorse umane e su tutti gli stakeholder. Interamente controllata dalla famiglia fondatrice, oggi alla IV generazione, l’azienda offre oli di oliva, conserve alimentari della tradizione ligure e tipicità della gastronomia mediterranea. Conta 300 dipendenti, 140 automezzi per le consegne, oltre 1 milione di clienti nel mondo e 15 Empori in Italia (Imperia, Milano, Monza, Como, Varese, Orio al Serio, Pavia, Torino, Cuneo, Alessandria, Novara, Padova, Piacenza, Bologna e ora anche Aosta). www.oliocarli.it.