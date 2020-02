Amt prosegue nella sperimentazione di mezzi elettrici. Oggi sulle strade genovesi è stato testato un minibus elettrico.

Si tratta del modello E60 di Rampini, full electric, da 6,11 metri, una tipologia di bus non presente nel parco mezzi di Amt.

Anche se al momento non sono previsti bandi di gara per acquistare vetture di queste dimensioni, fa sapere l’azienda, le sperimentazioni di mezzi green sulle strade genovesi rappresentano per Amt un valore aggiunto proprio perché consentono di raccogliere interessanti dati sulle performance dei bus e di studiarne le caratteristiche sugli impegnativi percorsi cittadini.