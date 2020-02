Un nuovo Giardino di Betty è attivo a Genova. Si tratta di uno spazio dedicato ai giochi per bambini realizzato con il riciclo della gomma delle scarpe sportive dei genovesi. In questo caso a beneficiarne sono stati i giardini Aleandro Longhi di via Pier Domenico da Bissone a Sestri Ponente.

Il Giardino di Betty è stato possibile grazie alla collaborazione tra Amiu, Municipio Medio Ponente e l’azienda Eso, con il progetto esosport.

In città sono oltre 30 i punti in cui Amiu ha posizionato i contenitori per la raccolta delle scarpe non più utilizzate. La raccolta di scarpe sportive esauste, ideata da esosport, ha come fine ultimo, grazie a un accurato procedimento di riciclo, la generazione di materia prima seconda, che Eso ha donato gratuitamente alla città (come già accaduto in precedenza per altre aree gioco di Genova).

Per la pavimentazione antishock del nuovo spazio sono state utilizzate circa 2000 paia di scarpe sportive usate.

Al taglio del nastro erano presenti il presidente Amiu, Pietro Pongiglione, Nicolas Meletiou, managing director di Eso, il presidente del Municipio Mario Bianchi e l’assessore al territorio Massimo Romeo, il responsabile comunicazione Amiu Luca Zane e gli alunni della scuola primaria XXV Aprile.

Si tratta di un’iniziativa che integra il progetto “Differenziata 10 e lode” riservato alle scuole elementari, medie e superiori della città, con visite guidate agli impianti, laboratori in aula e un concorso per realizzare uno spot video sulla differenziata e il riuso dei materiali.