Il Winter Park di piazzale Kennedy a Genova ha segnato il record assoluto di presenze, sfondando quota 230 mila. L’edizione 2019/2020 registra un altro primato, dopo l’affluenza più alta mai registrata (più di 3000 persone) nella tradizionale giornata dedicata alle persone con disabilità di lunedì 30 dicembre.

Allestito dal 29 novembre 2019 al 12 gennaio 2020, con 135 attrazioni e 11 eventi collaterali, il Winter Park Genova ha superato il primato di presenze dell’edizione precedente (200 mila) nel corso dei saldi dell’ultimo fine settimana, arrivando a 230 mila.

«È emozionante riuscire a far meglio di un’ottima annata come quella dell’anno scorso – racconta Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – che ci ha visto prendere le redini del luna park mobile più grande d’Europa. Dal 29 novembre al 12 gennaio, abbiamo portato in piazzale Kennedy una media di 5200 persone al giorno, con picchi di circa 20mila persone durante le festività».