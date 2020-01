Da lunedì 6 gennaio, ha riaperto a senso unico alternato la statale Aurelia tra Chiavari e Rapallo, interrotta all’altezza di Zoagli (foto di apertura del Comune di Chiavari) dalle prime ore del 22 dicembre scorso a seguito di una frana.

«Sul posto – dichiara Giacomo Giampedrone, assessore regionale alla Protezione civile – sarà istituito un presidio per procedere alle eventuali chiusure della strada in caso di allerta meteo, in attesa dell’apertura definitiva al termine degli interventi di messa in sicurezza del versante».

Sarà comunque ancora garantita, secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia, la gratuità del tratto autostradale tra Chiavari e Rapallo, per accompagnare la prosecuzione dei lavori realizzati da Anas.