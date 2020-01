Via libera del ministero dei Beni culturali e del Turismo ai due progetti speciali presentati dal Teatro Nazionale di Genova e dal Teatro della Tosse, con un finanziamento complessivo di 100 mila euro. Lo comunicano gli assessori alla Cultura della Regione Liguria, Ilaria Cavo, e del Comune di Genova, Barbara Grosso.

Il progetto speciale presentato del Teatro Nazionale di Genova prevede la prosecuzione della rassegna di drammaturgia contemporanea dal titolo “Parole e scritture dell’oggi” per fidelizzare il pubblico e ampliarlo anche alle fasce più giovani, in scena anche nella Sala Mercato del Teatro dell’Archivolto di Sampierdarena.

Il progetto “La Tosse a Ponente” prevede la partecipazione attiva del pubblico per dar vita ad attività, laboratori, workshop ed eventi che costituiranno anche un momento di incontro tra diverse generazioni, per esempio con corsi di teatro per anziani, che diventeranno lettori di fiabe per bambini.