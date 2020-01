Francesca Ventura è stata nominata direttrice commerciale del gruppo Gismondi 1754. Sarà responsabile dello sviluppo internazionale di Gismondi 1754, con particolare riferimento alla definizione di strategie e sinergie funzionali all’espansione e al consolidamento del brand nel mondo. Coordinerà, inoltre, l’agenzia americana SoBe Luxury, che da tre anni sta assicurando lo sviluppo del marchio con cinque porte presso Neiman Marcus e sei negozi multibrand , e per il quale è previsto un importante piano di crescita nei prossimi tre anni.

Francesca Ventura ha ricoperto il ruolo di foreign business developer per Chantecler per quattro anni e precedentemente è stata per nove anni in Pomellato dove come ultimo incarico manageriale ha ricoperto il ruolo di responsabile delle whole sale a livello internazionale

Contemporaneamente entrano a far parte della divisione commerciale di Gismondi anche Umberto Vano, agente con un ricco portfolio di clienti in Spagna e Portogallo, con un passato in Chantecler e Pomellato, e Fabrizio Saini, agente proveniente da Stephan Hafner ed esperto del Middle East e dei mercati dell’Europa dell’Est, dove negli anni ha costruito importanti relazioni commerciali.