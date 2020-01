Il Comune di Ventimiglia ha aperto un bando di concorso per la ricerca di 2 muratori. La scadenza per presentare le domande è fissata per il 31 gennaio 2020.

Per qualificarsi è necessario essere in possesso di cittadinanza italiana, essere in possesso di patente B e di un titolo di studio che può essere: diploma di istruzione secondaria di 1° grado (licenza media – scuola dell’obbligo), attestati di qualifica professionale in materia di edilizia e opere stradali, con attestazione dell’istituto nel quale è stato conseguito e l’anno di conseguimento o ancora, in alternativa, un periodo di pratica professionale di almeno un anno, maturata negli ultimi 5 anni nel profilo professionale di operaio con mansioni di muratore o equivalente, negli enti pubblici o privati, con l’indicazione dell’ente o del datore di lavoro, del periodo effettuato e delle mansioni svolte.

La domanda dovrà essere mandata nei tempi prestabiliti in uno dei seguenti modi: raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Ventimiglia, ufficio protocollo, piazza della Libertà n. 3, 18039 Ventimiglia (IM), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale – Concorsi ed Esami; mediante presentazione diretta all’ufficio archivio e protocollo del Comune di Ventimiglia (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13) o mediante inoltro delle domande alla casella di posta elettronica certificata istituzionale all’indirizzo comune.ventimiglia@legalmail.it, da indirizzo di posta elettronica certificata allegando la domanda di ammissione, secondo lo schema di cui al presente bando di selezione firmata digitalmente.

La sede, il giorno e l’ora di svolgimento delle prove d’esame, compresa l’eventuale preselezione, saranno comunicati tramite avviso affisso all’albo pretorio dell’ente e pubblicato sul sito internet del Comune di Ventimiglia (clicca qui), almeno venti giorni prima dell’inizio delle prove stesse. Nel caso in cui i candidati iscritti siano superiori a 100, le prove di esame potranno essere precedute da una preselezione. Le prove saranno per tutti scritte, pratiche e orali.

Per eventuali chiarimenti e informazioni, i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio risorse umane, telefono 0184/280.206 – 240.