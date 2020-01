Segnali positivi, secondo l’analisi di Tecnocasa, per il rendimento degli immobili nel primo semestre 2019 in tutte le grandi città italiane segnando dal 2010 un aumento, per la prima volta, dei canoni su tutte le tipologie considerate. Genova è la prima città italiana con maggior rendimento annuo lordo nella cosiddetta area “semicentro” con il 6% per i bilocali e il 6,1% per i trilocali, terza complessivamente sulle altre città con 5,3% su bilocale e il 5,1% sul trilocale, preceduta solo da Palermo con 5,6% e 5,4% e Verona con 5,9% e 5,1%.

Il rendimento annuo lordo di un immobile in locazione è il rapporto tra i canoni di locazione annui (cioè la somma delle dodici mensilità) e il capitale investito per l’acquisto dell’immobile. Il rendimento annuo netto si calcola sottraendo al lordo i costi di gestione dell’immobile (manutenzione, tasse, assicurazione) e dividendo il risultato ottenuto per il prezzo di acquisto dell’immobile.

Per quanto riguarda il rendimento netto annuo, il capoluogo ligure segna un 2,4% per il bilocale e il 2,6% per il trilocale rimanendo sotto a Verona che registra il migliore risultato con il 3% su bilocale e il 2,7% sul trilocale.

Risultati migliori anche rispetto a Milano per quanto riguarda il semicentro, mentre per la cosiddetta periferia non c’è confronto. La media cittadina genovese sui bilocali vede un rendimento annuo netto migliore rispetto al capoluogo lombardo.

La crescita a livello nazionale è dovuta all’aumento della domanda, ai tempi di vendita in contrazione, ai prezzi in ripresa in alcune realtà e ai canoni di locazione sempre più elevati segnando un aumento su tutte le tipologie considerate del +2,3% (monolocali) e del +1,8% (bilocale e trilocale).

In alcune città l’incremento è decisamente più elevato a causa della bassa offerta portando nuovamente gli investitori sul mattone. Essi sono sicuramente attratti dalla rivalutazione degli immobili ma soprattutto dai rendimenti annui lordi che si attestano intorno al 5% per i bilocali e al 4,6% per i trilocali secondo le analisi Tecnocasa.