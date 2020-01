“Non permetteremo di farvi chiudere foglia dopo foglia”, sciopero questa mattina ad Ansaldo Energia, come riferisce la Fiom Cgil.

Il sindacato ha comunicato in nota che ieri si è verificato l’ennesimo episodio di decentramento: “in attrezzeria un pezzo messo sulla macchina viene fatto levare, decentrato e lavorato fuori. L’addetto e le macchina sono stati fermi per l’intero turno”.

Per la Fiom si tratta però solo della punta dell’iceberg: “i muletti affittati sono fermi e il materiale non arriva a causa dei mancati pagamenti ai fornitori mentre la manutenzione e gli investimenti sulle macchine sono pari allo zero per il debito“.

Il sindacato denuncia che migliaia di lavorazioni sono decentrate, “alcuni reparti stanno morendo piano piano e i piani industriali sono pari a zero“.

A funzionare, secondo la Fiom, sono i “55 dirigenti con Alfa Stelvio aziendali, una pletora di consulenti e alcuni pensionati fatti rientrare”.