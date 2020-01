Vale 436.760 mila euro (iva compresa) l’affidamento esclusivo a Rai Pubblicità spa dello sfruttamento commerciale delle manifestazioni eventi collaterali e/o connessi al Festival della Canzone Italiana, giunto quest’anno alla 70esima edizione (in programma dal 4 all’8 febbraio).

La cifra rappresenta la somma dell’evento Area Sanremo (che viene valutato 183 mila euro), del rimborso dell’allestimento di un palco su piazza Colombo, realizzato e montato da parte del Comune, in qualità di committente per il tramite di un fornitore qualificato, per performance live e collegamenti con l’Ariston (un importo massimo di 150.060 euro), dello sfruttamento commerciale degli altri eventi contenuti nell’accordo (103.700 euro) oltre a tutta le imposte e tasse di competenza comunale che superano l’importo di 5 mila euro.

La somma complessiva, si legge nella delibera comunale, verrà introitata sul bilancio di previsione 2019-2020-2021, come voce “Sponsorizzazioni Festival della Canzone” per 183 mila euro sull’esercizio 2019 e per 253.760 euro sull’esercizio 2020.