Avviare programmi di cooperazione con l’obiettivo di potenziare i punti di forza dei due sistemi sanitari: questo l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato a Napoli da Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, da Sonia Viale, vicepresidente e assessore alla Sanità della Regione Liguria e dai direttori generali dell’Irccs Giannina Gaslini di Genova e dell’Aorn Santobono Pausilipon, Paolo Petralia e Anna Maria Minicucci.

Con questa intesa si andrà a rafforzare la rete di collaborazione pediatrica, per condividere le best practice fra le due strutture d’eccellenza.

«Sono molto orgogliosa – dichiara Viale – di aver firmato questo accordo per garantire cure sempre più efficienti ed efficaci per i piccoli pazienti, condividendo e mettendo a fattor comune le reciproche conoscenze e le eccellenti professionalità. L’Istituto Gaslini si conferma punto di riferimento nazionale per l’assistenza in età pediatrica».